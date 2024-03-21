Угрозы весенних ливней: как избежать аварии на дороге

Опасности весенних дорог: что водители должны знать о езде в дождливую погоду

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Представитель ГИБДД, в интервью порталу njcar. ru, предупредил водителей о серьезных опасностях, которые могут поджидать их на весенних дорогах во время дождливой погоды.

Фото: openverse by State Farm is licensed under CC BY 2.0

Важно соблюдать безопасное расстояние до других автомобилей и снизить скорость движения, чтобы избежать аквапланирования. Сильный ливень может снизить видимость, а большие лужи на дороге могут скрывать опасные препятствия, такие как ямы или открытые колодцы.