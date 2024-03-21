Не игнорируйте! Эксперты рассказали, как избежать капитального ремонта двигателя из-за износа ремня ГРМ

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Как распознать износ ремня ГРМ: эксперты назвали главные признаки

0:42
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Эксперты "Российской газеты" выявили основные признаки износа ремня ГРМ, которые могут привести к серьезным последствиям, включая капремонт или полную замену двигателя.

Как распознать износ ремня ГРМ: эксперты назвали главные признаки
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Одним из признаков является визуальный осмотр ремня на предмет трещин и дефектов. Кроме того, стандартный эксплуатационный срок ремня составляет примерно 50-100 тысяч километров или 5-6 лет.

Появление посторонних шумов, таких как "шаркающие" звуки, также может свидетельствовать о износе ремня или дефектах в системе. Если на поверхность ремня попадают масло или другие технические жидкости, рекомендуется срочно обратиться на сервис для замены ремня ГРМ.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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