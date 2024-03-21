Не игнорируйте! Эксперты рассказали, как избежать капитального ремонта двигателя из-за износа ремня ГРМ

Эксперты "Российской газеты" выявили основные признаки износа ремня ГРМ, которые могут привести к серьезным последствиям, включая капремонт или полную замену двигателя.
Одним из признаков является визуальный осмотр ремня на предмет трещин и дефектов. Кроме того, стандартный эксплуатационный срок ремня составляет примерно 50-100 тысяч километров или 5-6 лет.
Появление посторонних шумов, таких как "шаркающие" звуки, также может свидетельствовать о износе ремня или дефектах в системе. Если на поверхность ремня попадают масло или другие технические жидкости, рекомендуется срочно обратиться на сервис для замены ремня ГРМ.
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