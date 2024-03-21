Стало известно, какие автомобили самые популярные в России

Лада 2107 по-прежнему лидирует: самые распространенные автомобили в России

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Согласно данным аналитического агентства "Автостат", Lada 2107 остается самой распространенной моделью автомобиля среди всех зарегистрированных в России. На начало текущего года, 1,7 миллиона человек были владельцами этой модели.

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Второе место занимает Lada 2106 с 1,4 миллионом машин, а третье — Lada 4x4 3d с более чем 1 миллионом единиц. Интересно, что эти три модели составляют около 10% от общего числа легковых автомобилей в России.

Ни одна иностранная марка не достигла миллионного порога в автопарке России. Тем не менее, корейская Kia Rio с 842,9 тысячами экземпляров занимает лидирующие позиции среди зарубежных брендов и четвертое место в общероссийском рейтинге моделей.