Скандал в мире автомобилей: владелец Ferrari требует миллионы из-за дефекта тормозов

Владелец Ferrari подал в суд, утверждая, что автомобиль имеет серьезные проблемы с тормозами, и производитель не смог их правильно устранить. Судебный иск указывает на дефект, который приводит к потере тормозной мощности и делает машины небезопасными для эксплуатации.
Ferrari выпустила несколько отзывов по данной проблеме, но истец считает, что только замена главного цилиндра могла бы решить проблему, и производитель не сообщил клиентам о масштабе дефекта.
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