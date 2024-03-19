Скандал в мире автомобилей: владелец Ferrari требует миллионы из-за дефекта тормозов

Владелец Ferrari подал в суд из-за проблем с тормозами: автомобиль оказался небезопасным

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Владелец Ferrari подал в суд, утверждая, что автомобиль имеет серьезные проблемы с тормозами, и производитель не смог их правильно устранить. Судебный иск указывает на дефект, который приводит к потере тормозной мощности и делает машины небезопасными для эксплуатации.

Фото: "Ferrari F8 Tributo Genf 2019 1Y7A5665" by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0.

Ferrari выпустила несколько отзывов по данной проблеме, но истец считает, что только замена главного цилиндра могла бы решить проблему, и производитель не сообщил клиентам о масштабе дефекта.