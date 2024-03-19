Бомба в автомире: Tesla обогнала Toyota и Ford

В 2023 году Tesla Model Y обогнала Toyota RAV4 и Ford F-Series, став самым производимым автомобилем в мире, согласно исследованию французской компании Inovev. В списке из десяти наиболее производимых моделей также присутствуют Tesla Model 3, Toyota Corolla и другие.
Однако важно отметить, что эти данные касаются производства, а не продаж, и не охватывают полный ассортимент автопроизводителей.
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