Бомба в автомире: Tesla обогнала Toyota и Ford

Tesla Model Y стала самым производимым автомобилем в мире в 2023 году

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В 2023 году Tesla Model Y обогнала Toyota RAV4 и Ford F-Series, став самым производимым автомобилем в мире, согласно исследованию французской компании Inovev. В списке из десяти наиболее производимых моделей также присутствуют Tesla Model 3, Toyota Corolla и другие.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако важно отметить, что эти данные касаются производства, а не продаж, и не охватывают полный ассортимент автопроизводителей.