Эксперт устроил критику Tesla Cybertruck после мини-поездки: "Сложно маневрировать и опасно"

Эксперт по автомобильной промышленности Сэнди Манро протестировал Tesla Cybertruck и высказал одно основное замечание — машина иногда сложно маневрируется. Во время недавней поездки в Гранд-Рапидс, Мичиган, Манро столкнулся с трудностями при попытке развернуться, так как заднее окно практически полностью закрывается тоннелем.
По словам эксперта, затруднительно оценить расстояние, опираясь только на камеру заднего вида. Это привело к легкому повреждению задней части машины. Манро не первый, кто выразил разочарование маневрированием Cybertruck. Эксперты и владельцы сталкиваются с проблемами использования задней камеры и обсуждают сложности управления из-за размеров автомобиля.
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