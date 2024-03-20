Эксперт устроил критику Tesla Cybertruck после мини-поездки: "Сложно маневрировать и опасно"

Эксперт по автомобилям высказал основное замечание по Tesla Cybertruck после мини-поездки

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Эксперт по автомобильной промышленности Сэнди Манро протестировал Tesla Cybertruck и высказал одно основное замечание — машина иногда сложно маневрируется. Во время недавней поездки в Гранд-Рапидс, Мичиган, Манро столкнулся с трудностями при попытке развернуться, так как заднее окно практически полностью закрывается тоннелем.

Фото: Wikipedia by Lcaa9 is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, затруднительно оценить расстояние, опираясь только на камеру заднего вида. Это привело к легкому повреждению задней части машины. Манро не первый, кто выразил разочарование маневрированием Cybertruck. Эксперты и владельцы сталкиваются с проблемами использования задней камеры и обсуждают сложности управления из-за размеров автомобиля.