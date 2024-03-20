Эксклюзивные сокровища: узнайте, какой автомобиль обошелся в $142 миллиона на аукционе

Самый дорогой автомобиль в мире: Rolls-Royce Droptail стоимостью 30 миллионов долларов

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В мире автомобилей цена может быть сложным вопросом, особенно когда речь идет о самом дорогом автомобиле. Многие факторы играют роль: это новый автомобиль, самый дорогой автомобиль, когда-либо проданный на аукционе, или уникальные модели.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

В 2024 году самым дорогим автомобилем является Rolls-Royce Droptail, оцениваемый в $30 миллионов. Он олицетворяет роскошь и редкость, превосходящие большинство других автомобилей. В то время как Droptail занимает вершину списка, существует также ряд других автомобилей, цена на которые превышает миллион долларов, включая McLaren Elva, Hennessey Venom GT и Bugatti Bolide.

Однако самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным на аукционе, был Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype 1955 года выпуска, проданный за $142 миллиона на аукционе RM Sotheby's.