Осторожно, пенсионерский стиль езды может убить ваш двигатель! Эксперт дал неожиданные советы

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин предупреждает, что спокойный стиль вождения, особенно на низких оборотах, может негативно повлиять на долговечность двигателя автомобиля.
При таком режиме работы мотора возникает серьёзная нагрузка на элементы кривошипно-шатунного механизма и усиливается давление на стенки цилиндров из-за недостаточной смазки. Регулярное увеличение оборотов помогает убрать нагар с камер сгорания и улучшить работу турбокомпрессора (если имеется).
Для этого рекомендуется выбирать маршруты с минимальной загруженностью и держать обороты выше 5 тысяч на трассе. Следование этим советам позволит значительно продлить срок службы двигателя и обеспечить его более эффективную работу.
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