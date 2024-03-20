Осторожно, пенсионерский стиль езды может убить ваш двигатель! Эксперт дал неожиданные советы

Эксперт рассказал, как спокойный стиль езды может негативно сказаться на двигателе

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Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин предупреждает, что спокойный стиль вождения, особенно на низких оборотах, может негативно повлиять на долговечность двигателя автомобиля.

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При таком режиме работы мотора возникает серьёзная нагрузка на элементы кривошипно-шатунного механизма и усиливается давление на стенки цилиндров из-за недостаточной смазки. Регулярное увеличение оборотов помогает убрать нагар с камер сгорания и улучшить работу турбокомпрессора (если имеется).

Для этого рекомендуется выбирать маршруты с минимальной загруженностью и держать обороты выше 5 тысяч на трассе. Следование этим советам позволит значительно продлить срок службы двигателя и обеспечить его более эффективную работу.