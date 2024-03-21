Весна — лучшее время для продажи вашего авто? Эксперты делятся секретами успеха

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Весенняя сезонность влияет на продажу подержанных автомобилей: что нужно знать

0:36
Авто

Продажа подержанных автомобилей — сложный процесс, зависящий не только от состояния машины и её модели, но и от сезонности. С приходом весны число объявлений о продаже подержанных авто значительно увеличивается, так как многие владельцы стремятся обновить свой автопарк.

Весенняя сезонность влияет на продажу подержанных автомобилей: что нужно знать
Фото: unsplash.com by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, в условиях нестабильности рубля, эксперты рекомендуют быть осторожными и отложить продажу на более благоприятный момент. Альтернативой быстрой продажи через автосалоны может быть самостоятельная подготовка автомобиля перед продажей, что позволит сохранить большую часть его стоимости.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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