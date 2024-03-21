Весна — лучшее время для продажи вашего авто? Эксперты делятся секретами успеха

Продажа подержанных автомобилей — сложный процесс, зависящий не только от состояния машины и её модели, но и от сезонности. С приходом весны число объявлений о продаже подержанных авто значительно увеличивается, так как многие владельцы стремятся обновить свой автопарк.
Однако, в условиях нестабильности рубля, эксперты рекомендуют быть осторожными и отложить продажу на более благоприятный момент. Альтернативой быстрой продажи через автосалоны может быть самостоятельная подготовка автомобиля перед продажей, что позволит сохранить большую часть его стоимости.
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