Весна — лучшее время для продажи вашего авто? Эксперты делятся секретами успеха

Весенняя сезонность влияет на продажу подержанных автомобилей: что нужно знать

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Продажа подержанных автомобилей — сложный процесс, зависящий не только от состояния машины и её модели, но и от сезонности. С приходом весны число объявлений о продаже подержанных авто значительно увеличивается, так как многие владельцы стремятся обновить свой автопарк.

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Однако, в условиях нестабильности рубля, эксперты рекомендуют быть осторожными и отложить продажу на более благоприятный момент. Альтернативой быстрой продажи через автосалоны может быть самостоятельная подготовка автомобиля перед продажей, что позволит сохранить большую часть его стоимости.