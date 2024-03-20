Наконец-то стало известно, почему именно эти автомобили сложно продать на вторичном рынке

Продажа подержанного автомобиля: основные трудности и подводные камни

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Журнал "За рулем" выявил основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы при продаже подержанных автомобилей. Важно учитывать предпочтения целевой аудитории: некоторые модели и комплектации пользуются большим спросом, в то время как другие могут оказаться сложными для продажи.

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Например, премиальные автомобили, такие как Mercedes-Benz GL-Class, могут испытывать сложности на рынке подержанных машин из-за невысокого спроса на б/у автомобили в этом сегменте.

Также возникают проблемы с продажей автомобилей с некоторыми видами трансмиссий, такими как вариаторы или "роботы", и с определенными типами двигателей, например, с битурбодвигателями. Даже у моделей-соплатформенников могут быть различия в спросе на разные версии, а редкие или специфичные модели могут встретить недостаточный интерес со стороны покупателей.