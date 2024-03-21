Открываем глаза: какие аккумуляторы действительно лучше — заводские или рыночные

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Автоэксперт разоблачил мифы про аккумуляторы для авто

2:21
Авто

Большинство представлений водителей о аккумуляторных батареях оказываются ошибочными, и это популярное заблуждение требует развенчания. Несмотря на появление новых технологий, строение аккумуляторных батарей остается неизменным уже на протяжении длительного времени, сохраняя традиционную комбинацию свинца и кислоты.

Автоэксперт разоблачил мифы про аккумуляторы для авто
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Это приводит к формированию мифов и недопониманий из-за простоты и стабильности данного состава.

Например, многие думают, что для безопасного использования стартерных проводов при запуске автомобиля с другой машины необходимо отключить зажигание и выключить мотор донорского транспортного средства, особенно если оно оснащено современной электроникой.

Однако, в отличие от современных автомобилей, некоторые старые модели, такие как ВАЗ 2106 или УАЗ 469, могут быть запущены с работающим двигателем без риска повреждения электронных компонентов.

Другой распространенный миф касается предварительной активации оптики перед запуском автомобиля в холодную погоду для прогрева аккумулятора. Однако исследования и опыт показывают, что этот метод имеет незначительное влияние на эффективность, а недостаток внимания к состоянию фар может стать причиной быстрой разрядки аккумулятора.

Аккумуляторы, установленные на заводах-изготовителях автомобилей, обычно имеют более длительный срок службы по сравнению с теми, которые приобретаются на вторичном рынке, благодаря строгим стандартам производителей и улучшенным характеристикам.

Существует мнение, что заряженная батарея весит больше, чем разряженная. Однако изменения в массе аккумулятора происходят в основном из-за состава активной массы, а не из-за плотности электролита.

Полное разрядка аккумулятора не всегда означает его полную непригодность, особенно для типов батарей AGM, которые хорошо переносят глубокий разряд.

Эти типы аккумуляторов соответствуют специфическим стандартам и имеют конструктивные особенности, улучшающие их производительность и срок службы.

Использование термоодеял помогает сохранить тепло в двигательном отсеке автомобиля, однако необходимо использовать этот метод разумно, чтобы не мешать прогреву аккумулятора.

Аккумуляторы не теряют свою емкость при низких температурах; они просто не могут эффективно отдавать заряд из-за более высокой вязкости электролита.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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