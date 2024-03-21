Стало известно, как автомобильная марка лучше всего зарабатывает в РФ

Объем продаж легковых автомобилей в России увеличился с 240 до 328 миллиардов рублей за январь-февраль 2024 года. По данным источника, февральский показатель стал самым высоким за последний год. Основную долю на рынке составляют китайские автомобили, принося 69% выручки, в то время как российские марки лишь 12%.
Лидером по выручке в феврале стал кроссовер Geely Monjaro, который был продан в количестве 4814 единиц и принес 22,6 миллиарда рублей. Следует обратить внимание на заметный отрыв, с которым лидирует Monjaro.
Наибольший объем выручки также получили следующие модели в феврале 2024 года:
Всего в феврале россияне потратили на покупку автомобилей более 568 миллиардов рублей.
Если рассматривать бренды в целом, то Geely также является лидером: в феврале этому китайскому бренду удалось заработать в России 44,52 миллиарда рублей.
Наиболее прибыльными для дилеров также оказались автомобили таких брендов, как Chery, Li Xiang, Changan, Exeed, BMW, Mercedes и Tank. Однако не все из этих марок в настоящее время официально представлены на российском рынке.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.