Стало известно, как автомобильная марка лучше всего зарабатывает в РФ

За февраль россияне потратили на покупку автомобилей более 568 млрд рублей

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Объем продаж легковых автомобилей в России увеличился с 240 до 328 миллиардов рублей за январь-февраль 2024 года. По данным источника, февральский показатель стал самым высоким за последний год. Основную долю на рынке составляют китайские автомобили, принося 69% выручки, в то время как российские марки лишь 12%.

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Лидером по выручке в феврале стал кроссовер Geely Monjaro, который был продан в количестве 4814 единиц и принес 22,6 миллиарда рублей. Следует обратить внимание на заметный отрыв, с которым лидирует Monjaro.

Наибольший объем выручки также получили следующие модели в феврале 2024 года:

Haval Jolion (5146 ед.) — 12,04 млрд рублей

Lada Granta (13 340 ед.) — 12,88 млрд рублей

Всего в феврале россияне потратили на покупку автомобилей более 568 миллиардов рублей.

Если рассматривать бренды в целом, то Geely также является лидером: в феврале этому китайскому бренду удалось заработать в России 44,52 миллиарда рублей.

Наиболее прибыльными для дилеров также оказались автомобили таких брендов, как Chery, Li Xiang, Changan, Exeed, BMW, Mercedes и Tank. Однако не все из этих марок в настоящее время официально представлены на российском рынке.