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Шокирующая правда: почему покупка авто на вторичном рынке в России может обернуться кошмаром

Названы пять основных ошибок при покупке машины на вторичном рынке

2:02
Авто

Российские владельцы автомобилей сталкиваются с высоким риском приобретения машин на вторичном рынке, заявил руководитель отдела развития компании "Автотека" Константин Болдырев.

Названы пять основных ошибок при покупке машины на вторичном рынке
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул, что необходимо быть бдительным при обнаружении объявлений с неправдоподобно низкими ценами, поскольку это часто ведет к негативным последствиям.

"Часто такие сделки оказываются не выгодными из-за проблем с техническим состоянием или юридическими аспектами. Возможно, машина находится в залоге или оформлена как угнанная. Признаком риска также является отсутствие обязательных процедур при заключении сделки. Все это должно настораживать", — перечислил эксперт.

Кроме того, он отметил, что еще одной распространенной ошибкой является приобретение автомобиля у сомнительных продавцов, таких как перекупщики, которые часто предлагают машины с большим пробегом и в плохом техническом состоянии. Такие автомобили, как правило, подвергаются минимальному косметическому ремонту перед продажей по завышенной цене. Чтобы избежать таких ситуаций, важно внимательно проверить документы на автомобиль, особенно владельца, указанного в них.

"Также следует быть осторожным при оформлении сделки без заключения договора купли-продажи или при наличии пустого договора с подписью только собственника", — предупредил эксперт.

Он также отметил риск при сделках с серыми дилерами, которые стремятся избавиться от автомобилей любыми возможными способами. Их можно распознать по низким ценам, высокой текучке персонала, широкому ассортименту и частым изменениям в юридическом статусе компании.

По мнению эксперта, никогда не следует доверять незнакомцам на слово — важно требовать полный пакет документов по выбранной модели автомобиля, а также VIN и государственный номер. Эта информация поможет проверить юридическую чистоту автомобиля.

"И последняя, но не менее важная ошибка — выбирать автомобиль, ориентируясь только на его внешний вид, и не учитывать практические аспекты", — заключил Болдырев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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