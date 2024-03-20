Шокирующая тенденция: автомобильные цены взлетают

Какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего

4:34 Your browser does not support the audio element. Авто

В феврале текущего года не продолжился тренд, характерный для предыдущих зимних месяцев, связанный со снижением цен на автомобили. Согласно данным компании Автохаб, эксперты из блока автобизнеса банка "Открытие" (входящего в группу ВТБ) отмечают, что лидеры рынка в этом периоде продемонстрировали прирост в цене от 3% до 5%.

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Прогнозы на март предполагают увеличение спроса и предложения на вторичном рынке, но при стабильном курсе рубля ожидается, что серьезного подъема цен (более 3-5%) не произойдет.

Исследование, доступное "Российской газете", указывает, что лидером по росту цен в феврале стала отечественная Lada Niva Travel, достигнувшая 1,15 миллиона рублей (+4,5% к январю).

Этот рост мог быть более значительным, но доступность новых машин модели сдерживала амбиции продавцов на вторичном рынке. Аналогичная тенденция наблюдалась с Lada Niva Legend (1,1 миллиона рублей, +3,1%), с той разницей, что трехдверные модификации, как правило, были доступнее на 150-200 тысяч рублей по сравнению с пятидверными.

Окончание зимнего сезона традиционно сопровождается снижением спроса на "Нивы", что, вероятно, не приведет к значительному росту их стоимости в марте.

Ситуация на рынке кроссоверов, таких как Geely Monjaro (3,78 миллиона рублей, +3,9%), выглядела иначе.

Эти автомобили стали популярными в России только в прошлом году благодаря их внешнему виду, комфорту и хорошей реакции двигателя, а также возможности хорошо заработать на параллельном импорте. Перегиб в предложениях в декабре-январе привел к снижению цен, но сейчас лишних автомобилей этой модели на рынке уже не так много, и цены возвращаются к нормальным значениям.

Учитывая, что официальный дистрибьютор продает эти машины по ценам значительно выше 4 миллионов рублей, можно ожидать продолжения роста стоимости Monjaro на вторичном рынке.

Тройку лидеров по росту цен в авторитейле замыкает всегда востребованный Toyota Land Cruiser 300 (14,2 миллиона рублей, +3,9% к январю). За год стоимость этого японского внедорожника выросла на 2,4 миллиона рублей, а за последний месяц — почти на полмиллиона.

Ни в одной другой стране мира этот автомобиль не стоит таких 150 тысяч долларов, как в России. Однако популярность бренда Toyota в сочетании со сложной логистикой поставок позволяют продавать Land Cruiser 300 и по такой высокой цене.

В топ-5 автомобилей с наиболее высоким ростом цен вторичного рынка за февраль также вошел Haval Jolion (2,01 миллиона рублей, +3,4%). Этот кроссовер уже почти два года подряд остается самым продаваемым иностранным автомобилем на рынке новых автомобилей.

С появлением информации о повышении отпускных цен после недавнего рестайлинга стоимость подержанных машин также начала расти.

Среди автомобилей, подорожавших на 1-2% в феврале, в список вошли два Kia Sportage и Rio, Chery Tiggo — 4 и 7 Pro, Mitsubishi Outlander, Lexus RX, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, а также Lada Vesta и Renault Duster. Прайс-листы еще четырех моделей — Geely Coolray, Kia K5, Toyota Camry и Land Cruiser Prado — практически не изменились. Единственной машиной, стоимость которой снизилась заметно (на 36 тысяч рублей), оказался Hyundai Creta (2,44 миллиона рублей, -1,4%).

Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто", комментирует, что в феврале вторичный рынок продолжал зависеть от трех основных факторов — объема предложений, стабильности национальной валюты и скорости продаж. Она также отмечает, что весенне-летний сезон побуждает покупателей приобретать автомобили быстрее, что стимулирует активность продавцов на рынке.

Учитывая, что цены на новые автомобили в авторитейле остаются высокими для многих покупателей, они продолжат ориентироваться на доступную технику вторичного рынка. По мнению Дембицкой, рынок в целом скорее всего сохранит стабильную динамику цен, за исключением возможного продолжения роста стоимости дефицитных японских и европейских моделей в пределах 3-5%.