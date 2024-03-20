Ничего не нарушал: причины, по которым камеры ошибочно фиксируют нарушения

Сегодня камеры наблюдения следят за нами не только в обычном свете, но и в инфракрасном и даже ультрафиолетовом спектрах. Они также обладают способностью распознавать лица водителей и пассажиров. Однако ни одна технология не исключена из возможности совершения ошибок.
Представьте себе следующую ситуацию: вы следуете Правилам дорожного движения, однако получаете уведомление о штрафе за отсутствие пристегнутого ремня безопасности через мобильное приложение. Это случилось с Олегом Ч., который взял в аренду автомобиль из каршеринга.
Ситуация стала ясной после внимательного анализа фотографий, сделанных камерами наблюдения. Воротник куртки водителя перекрыл пристегнутый ремень безопасности, а оставшаяся часть ремня была невидима на темном фоне салона автомобиля. Итогом стал штраф. Неудачное стечение обстоятельств.
Если водитель является владельцем автомобиля, процедура оспаривания проста. Вот инструкция.
Однако в нашем случае автомобиль принадлежит каршеринговой компании, и поэтому штраф был выписан ей. Водителю, виновному в нарушении, необходимо обратиться в службу каршеринга для получения доверенности.
Также представитель каршеринга с доверенностью может обратиться в ГИБДД и согласно статье 2.6.1 КоАП РФ перевести штраф на арендующего автомобиль. После этого водитель сможет оспорить штраф. Однако вряд ли сотрудники каршеринга захотят этим заниматься.
Процесс оспаривания занимает много времени, и в большинстве случаев штрафы просто оплачиваются.
Существует несколько способов сделать пристегнутый ремень безопасности более заметным для камер:
Тенденция указывает на то, что количество и разнообразие нарушений, выявляемых камерами, будет увеличиваться. Кроме того, количество камер на дорогах растет, особенно в регионах. Следовательно, количество ошибочных штрафов, скорее всего, не уменьшится.
Однако несправедливо, что владельцы автомобилей платят за ошибки оборудования. В то же время ручная проверка сотен миллионов нарушений невозможна, и человеческий фактор всегда присутствует.
Поэтому важно упростить процедуру оспаривания таких штрафов, особенно для арендованных автомобилей.
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