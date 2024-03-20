Ничего не нарушал: причины, по которым камеры ошибочно фиксируют нарушения

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Почему камеры выписывают ошибочные штрафы за нарушения ПДД

3:11
Авто

Сегодня камеры наблюдения следят за нами не только в обычном свете, но и в инфракрасном и даже ультрафиолетовом спектрах. Они также обладают способностью распознавать лица водителей и пассажиров. Однако ни одна технология не исключена из возможности совершения ошибок.

Почему камеры выписывают ошибочные штрафы за нарушения ПДД
Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Пример ошибочного штрафа за непристегнутый ремень безопасности

Представьте себе следующую ситуацию: вы следуете Правилам дорожного движения, однако получаете уведомление о штрафе за отсутствие пристегнутого ремня безопасности через мобильное приложение. Это случилось с Олегом Ч., который взял в аренду автомобиль из каршеринга.

Ситуация стала ясной после внимательного анализа фотографий, сделанных камерами наблюдения. Воротник куртки водителя перекрыл пристегнутый ремень безопасности, а оставшаяся часть ремня была невидима на темном фоне салона автомобиля. Итогом стал штраф. Неудачное стечение обстоятельств.

Как оспорить ошибочный штраф

Если водитель является владельцем автомобиля, процедура оспаривания проста. Вот инструкция.

Однако в нашем случае автомобиль принадлежит каршеринговой компании, и поэтому штраф был выписан ей. Водителю, виновному в нарушении, необходимо обратиться в службу каршеринга для получения доверенности.

Также представитель каршеринга с доверенностью может обратиться в ГИБДД и согласно статье 2.6.1 КоАП РФ перевести штраф на арендующего автомобиль. После этого водитель сможет оспорить штраф. Однако вряд ли сотрудники каршеринга захотят этим заниматься.

Процесс оспаривания занимает много времени, и в большинстве случаев штрафы просто оплачиваются.

Как избежать ошибочных штрафов

Существует несколько способов сделать пристегнутый ремень безопасности более заметным для камер:

  • Установить на ремень специальную яркую накладку, чтобы её могли заметить камеры наблюдения.
  • Предпочтительно носить светлую верхнюю одежду, чтобы в течение дня чёрный ремень был легко различим. Ночью, наоборот, можно выбирать тёмную одежду, так как камеры способны вести съемку в инфракрасном диапазоне, и ремень будет виден на тёмном фоне.
  • Пристегивать ремень так, чтобы он не скрывался под одеждой, и следить за тем, чтобы он не скрывался под элементами одежды во время поездки.
  • Не спешить с оплатой штрафа. Если есть явная ошибка камеры, можно обжаловать штраф через сервис "Госуслуги".

Прекратят ли камеры выписывать ошибочные штрафы?

Тенденция указывает на то, что количество и разнообразие нарушений, выявляемых камерами, будет увеличиваться. Кроме того, количество камер на дорогах растет, особенно в регионах. Следовательно, количество ошибочных штрафов, скорее всего, не уменьшится.

Однако несправедливо, что владельцы автомобилей платят за ошибки оборудования. В то же время ручная проверка сотен миллионов нарушений невозможна, и человеческий фактор всегда присутствует.

Поэтому важно упростить процедуру оспаривания таких штрафов, особенно для арендованных автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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