Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП

Собственный автомобиль уже давно стал предметом необходимости. Но увеличение числа транспортных средств на дорогах неизбежно ведет к росту количества аварий, а вместе с этим возникает и растущее количество мошеннических схем, нацеленных на извлечение выгоды за счет страховых компаний.
Юрист Павел Ковалев, поделился с "Российской газетой", наиболее распространенными из них.
"Выявить преднамеренное повреждение автомобиля довольно сложно, но возможно. Современное оборудование и анализ повреждений позволяют экспертам выявлять несоответствия. В этом случае нарушитель не только не получит страховую выплату, но и может стать фигурантом уголовного дела", — предупреждает юрист.
В российском законодательстве нет отдельных норм, касающихся этих схем мошенничества. Все противозаконные действия попадают под статью 159.5 УК РФ.
За нарушение могут быть назначены следующие наказания:
"В случае фальшивого сообщения о ДТП часто недооценивают опыт сотрудников ГИБДД, которые могут быстро распознать обман. Показания свидетелей, записи с камер наблюдения и автотехническая экспертиза могут опровергнуть мошеннические утверждения. Обвинения в мошенничестве удастся избежать, если не было обращения в страховую компанию, однако, от ответственности по ст. 19.13 КоАП РФ уйти не получится", — заключил Павел Ковалев.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.