Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП

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Собственный автомобиль уже давно стал предметом необходимости. Но увеличение числа транспортных средств на дорогах неизбежно ведет к росту количества аварий, а вместе с этим возникает и растущее количество мошеннических схем, нацеленных на извлечение выгоды за счет страховых компаний.

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Юрист Павел Ковалев, поделился с "Российской газетой", наиболее распространенными из них.

Во-первых , случаи, когда автомобиль получает минимальные повреждения после ДТП, но владелец специально наносит дополнительные повреждения или указывает в списке повреждений те, которые были до страхового случая, с целью увеличения суммы возмещения.

, случаи, когда автомобиль получает минимальные повреждения после ДТП, но владелец специально наносит дополнительные повреждения или указывает в списке повреждений те, которые были до страхового случая, с целью увеличения суммы возмещения. Во-вторых , заключение договора страхования после аварии. Это делается для того, чтобы переложить ответственность за произошедшее на страховую компанию и получить деньги.

, заключение договора страхования после аварии. Это делается для того, чтобы переложить ответственность за произошедшее на страховую компанию и получить деньги. В-третьих , подмена водителя. Если в результате ДТП за рулем оказывается человек, не указанный в страховом полисе, то выплаты не предусмотрены. Поэтому на место происшествия часто приезжает владелец полиса и представляет себя как участник аварии.

, подмена водителя. Если в результате ДТП за рулем оказывается человек, не указанный в страховом полисе, то выплаты не предусмотрены. Поэтому на место происшествия часто приезжает владелец полиса и представляет себя как участник аварии. В-четвертых, ложное уведомление о ДТП: владелец автомобиля регистрирует повреждения, не покрываемые КАСКО, затем сообщает о ДТП с неизвестным виновником.

"Выявить преднамеренное повреждение автомобиля довольно сложно, но возможно. Современное оборудование и анализ повреждений позволяют экспертам выявлять несоответствия. В этом случае нарушитель не только не получит страховую выплату, но и может стать фигурантом уголовного дела", — предупреждает юрист.

В российском законодательстве нет отдельных норм, касающихся этих схем мошенничества. Все противозаконные действия попадают под статью 159.5 УК РФ.

За нарушение могут быть назначены следующие наказания:

Денежный штраф до 120 000 рублей или в размере дохода за год.

Обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до 1 года.

Ограничение свободы до 2 лет.

Арест на 4 месяца.

"В случае фальшивого сообщения о ДТП часто недооценивают опыт сотрудников ГИБДД, которые могут быстро распознать обман. Показания свидетелей, записи с камер наблюдения и автотехническая экспертиза могут опровергнуть мошеннические утверждения. Обвинения в мошенничестве удастся избежать, если не было обращения в страховую компанию, однако, от ответственности по ст. 19.13 КоАП РФ уйти не получится", — заключил Павел Ковалев.