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Можно загубить мотор: автоэксперт предостерег от фатальной ошибки при покупке масла

Автоэксперт Константинов предостерег от покупки моторного масла на маркетплейсах

1:03
Авто

Директор отдела механического обслуживания компании "Люкс" в "Авилоне", Павел Константинов, подчеркнул, что вопрос приобретения моторного масла требует особого внимания. Он отметил, что предпочтительнее приобретать его у надежных поставщиков, таких как автозаправочные станции, автосервисы или официальные дилеры, где риск покупки поддельного продукта сведен к минимуму.

Автоэксперт Константинов предостерег от покупки моторного масла на маркетплейсах
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эксперт подчеркнул, что использование масла, приобретенного на онлайн-платформах, может быть связано с определенными рисками, такими как возможность покупки фальшивого или низкокачественного продукта, а также товара с истекшим сроком годности, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на работе двигателя.

По мнению Константинова, рекомендуется менять масло каждый год или после проезда 10 тысяч километров.

Он также отметил, что состояние масла можно проверить визуально, используя обычный лист бумаги. Качественное масло оставляет на бумаге темный, однородный след без каких-либо примесей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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