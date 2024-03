Остался без авто из-за USB-адаптера: что скрывают недорогие устройства

Your browser does not support the audio element.

Многие водители предпочитают использовать в автомобилях недорогие USB-адаптеры для зарядки своих гаджетов. Однако, часто эти устройства продаются без какой-либо информации о производителе, что оставляет покупателей в недоумении относительно их качества и надежности.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0