Остался без авто из-за USB-адаптера: что скрывают недорогие устройства

Названы три причины, почему категорически запрещено оставлять зарядные устройства в машине

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Многие водители предпочитают использовать в автомобилях недорогие USB-адаптеры для зарядки своих гаджетов. Однако, часто эти устройства продаются без какой-либо информации о производителе, что оставляет покупателей в недоумении относительно их качества и надежности.

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Согласно порталу njcar.ru, существуют основные причины, почему оставлять зарядные устройства включенными в автомобиле категорически не рекомендуется.

Многие водители привыкли подключать свои смартфоны к USB-адаптеру сразу после того, как садятся за руль, чтобы использовать навигационные приложения. Обычно, сам адаптер остается в прикуривателе с постоянно подключенным кабелем USB. Но какие могут быть последствия такой практики?

Мало кто задумывается о том, что прикуриватель в первую очередь не предназначен для зарядки гаджетов. Использование его для подключения адаптера с постоянно подключенным кабелем или разветвителем увеличивает риск короткого замыкания. По статистике, именно подобные переходники для гаджетов часто становятся причиной возгорания в салоне автомобиля.

Важно понимать, что для регулярного использования электропитания в автомобиле требуются специальные розетки, предназначенные для длительной нагрузки. Такие розетки обычно устанавливаются на заводе и имеют собственные предохранители, обеспечивая более надежную защиту и сертификацию от производителей.

В некоторых автомобилях даже после выключения зажигания устройство, подключенное к прикуривателю, продолжает потреблять энергию от батареи автомобиля. Это может привести к разрядке аккумулятора и даже к перегреву проводки при выходе из строя зарядного устройства.

Кроме того, дешевые адаптеры представляют серьезный риск для самих гаджетов. Большинство таких "универсальных" устройств обычно предоставляют ток около 1,5 ампера, что не соответствует стандартам ведущих брендов, таких как Apple или Samsung. Использование таких несертифицированных адаптеров также может быть опасным.

Универсальные адаптеры просто не способны обеспечить необходимые характеристики зарядки. В результате, на втором и третьем этапах зарядки они могут нанести непоправимый вред аккумуляторам смартфонов.