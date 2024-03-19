Владельцы китайских автомобилей в России начали сталкиваться с неприятностями

Российские сервисные центры и владельцы китайских автомобилей выразили недовольство в отношении сложностей, с которыми сталкиваются при обслуживании и ремонте данных транспортных средств. Центральный банк в своём мартовском отчёте по региональной экономике разъяснил причины таких проблем.
Согласно документу, ознакомившему "Ведомости", отмечается, что дилеры испытывают недостаток необходимых запчастей для китайских автомобилей, а автосервисы сталкиваются с трудностями при заказе комплектующих для ремонта и обслуживания, так как соответствующие каталоги для автомобилей из Китая либо отсутствуют, либо доступны только на китайском языке.
Хотя для китайских брендов, имеющих официальное представительство на российском рынке, ситуация с обслуживанием менее проблематична, всё же наблюдаются трудности с логистикой, отмечает Центральный банк.
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