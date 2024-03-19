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Мощность vs. Крутящий момент: что решает на дороге

Моторист объяснил, какой показатель важнее: мощность или крутящий момент

Авто

Какой параметр важнее: мощность или крутящий момент? Этот вопрос волнует многих автомобилистов и становится объектом длительных дискуссий. Ведь в технических характеристиках каждого автомобиля можно обнаружить как максимальную мощность, так и максимальный крутящий момент.

Моторист объяснил, какой показатель важнее: мощность или крутящий момент
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Мастер автосервиса, специализирующийся на ремонте и обслуживании транспортных средств, поделился своим мнением о том, на что следует обращать внимание при выборе автомобиля.

Мощность играет важную роль как для автолюбителей, так и для государственных органов. Максимальная мощность — это не просто численное значение, она открывает перед автомобилем возможности на дороге, позволяя разгоняться до максимальной скорости. Однако взаимосвязь между мощностью и скоростью не всегда прямая.

Поэтому неудивительно, что многие водители стремятся к наличию немного большей мощности под капотом своего автомобиля. Ведь, согласно поговорке, чем больше "лошадей", тем лучше. Однако на этом этапе важную роль начинает играть крутящий момент — та таинственная характеристика, которая определяет, насколько быстро автомобиль сможет разогнаться до максимальной скорости.

Именно высокий крутящий момент позволяет автомобилю ускоряться резко и уверенно на дороге.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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