Мощность vs. Крутящий момент: что решает на дороге

Какой параметр важнее: мощность или крутящий момент? Этот вопрос волнует многих автомобилистов и становится объектом длительных дискуссий. Ведь в технических характеристиках каждого автомобиля можно обнаружить как максимальную мощность, так и максимальный крутящий момент.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain