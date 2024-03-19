Сигнал тревоги: вас могут обмануть с моторным маслом! Узнайте, как не попасть в ловушку

Автоэксперт Константинов сообщил, где сейчас не стоит покупать моторное масло

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Сегодня риск столкнуться с поддельным моторным маслом намного выше, чем когда-либо. Директор департамента механического ремонта компании "Люкс" в составе "Авилон", Павел Константинов, поделился с "Российской газетой" способами обезопасить себя от таких подделок.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В первую очередь, эксперт рекомендует покупать моторное масло исключительно у надежных и проверенных поставщиков: в автомагазинах, автосервисах или у официальных дилеров брендов масел. Это поможет избежать проблем с фальсификацией, просроченными товарами и обеспечит поддержку от производителя в случае необходимости.

По мнению специалиста, заказывать масло на маркетплейсах не стоит, так как там высока вероятность покупки поддельного или низкокачественного продукта, а также продукта с истекшим сроком годности. Использование такого масла может негативно сказаться на работе двигателя.

Кроме того, представитель "Авилон" советует автовладельцам регулярно проверять уровень масла самостоятельно, хотя бы раз в 2000 километров.

Касательно интервала замены масла, эксперт рекомендует проводить его каждый календарный год или каждые 10-15 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако при экстремальных или тяжелых условиях эксплуатации автомобиля этот интервал следует сократить в два раза до 5-7,5 тысяч километров.

Павел Константинов также отмечает, что состояние масла можно оценить визуально, используя лист бумаги. Рабочее масло оставит темный след без дополнительных включений.