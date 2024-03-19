Рекордное количество: более 104 тысяч автокредитов было выдано в феврале 2024 года

НБКИ: суммарное число выданных в России автокредитов достигло рекордной отметки

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Более 104 тыс. автокредитов было выдано в феврале 2024 года, что стало наивысшим месячным показателем за последние три года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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По данным 3 000 кредиторов, передающих информацию в НБКИ, количество автокредитов на новые и подержанные автомобили в феврале 2024 года достигло 104,5 тыс. Это самый высокий показатель за последние три года, с апреля 2021 года (когда было выдано 107,6 тыс. автокредитов). Превышение составило 29,1% по сравнению с предыдущим месяцем (80,9 тыс. в январе 2024 года) и 76,2% по сравнению с февралем 2023 года (59,3 тыс. штук).

По словам представителей НБКИ, значительный рост выдачи автокредитов отмечен в регионах России. Среди 30 регионов-лидеров в розничном кредитовании в феврале 2024 года наибольший прирост был зафиксирован в Республике Татарстан, где показатель увеличился на 41,9%.