6 неожиданных способов остаться бодрым за рулем, которые вам точно не рассказывали

Автомобильные поездки часто бывают утомительными и истощающими. С наступлением сумерек ситуация усугубляется: усталый водитель, привыкший к отдыху в темное время суток, может задремать за рулём.
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Естественно, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы избежать этой опасной ситуации. К счастью, опытные водители знают несколько простых способов оставаться бодрыми даже при сильной усталости.
Неудобная посадка: важно настроить сиденье таким образом, чтобы комфорт водителя был ограничен. Высокая нагрузка на спину и конечности заставит водителя оставаться в состоянии напряжения. Это снизит вероятность излишнего расслабления, поскольку водитель не сможет принять удобную позу для сна и будет оставаться в бодрствующем состоянии.
Пить бодрящие напитки: если в салоне автомобиля есть термос с чаем или кофе, это будет отлично. Тонизирующий напиток восстановит бодрость. Кроме того, полезно употреблять холодную воду, так как изменение температуры также помогает бороться со сонливостью.
Съесть несколько кусочков лимона: съедание кислых цитрусовых помогает быстро преодолеть сонливость. Лимон помогает повысить концентрацию и внимание на дороге, так как его соединения оказывают воздействие на соответствующие участки мозга. Необходимо отметить, что помимо вкуса лимона, его аромат также способствует бодрствованию.
Включить музыку: прослушивание любимых песен не только поднимает настроение, но и делает водителя более активным. Однако, лучше избегать расслабляющей классической музыки в пользу бодрых танцевальных композиций или рок-музыки. Если водитель чувствует, что начинает засыпать, ему следует попробовать петь вместе с музыкой.
Разговор с пассажиром: обычно общение с пассажирами отвлекает водителя. Если автомобиль движется по пустынной трассе или водитель сталкивается с монотонностью, разговор с пассажиром может помочь поддержать бодрствование. Важно избегать споров, так как они могут быть так же раздражающими, как и молчание.
Открыть окна: изменение температуры в салоне автомобиля может помочь остаться бодрым. Лучше открыть окно, чем использовать какие-либо приборы. Прохладный воздух помогает предотвратить сонливость.
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