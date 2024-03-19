6 неожиданных способов остаться бодрым за рулем, которые вам точно не рассказывали

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Как не уснуть за рулем автомобиля: шесть эффективных приемов от бывалых водителей

2:19
Авто

Автомобильные поездки часто бывают утомительными и истощающими. С наступлением сумерек ситуация усугубляется: усталый водитель, привыкший к отдыху в темное время суток, может задремать за рулём.

Как не уснуть за рулем автомобиля: шесть эффективных приемов от бывалых водителей
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Естественно, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы избежать этой опасной ситуации. К счастью, опытные водители знают несколько простых способов оставаться бодрыми даже при сильной усталости.

  • Неудобная посадка: важно настроить сиденье таким образом, чтобы комфорт водителя был ограничен. Высокая нагрузка на спину и конечности заставит водителя оставаться в состоянии напряжения. Это снизит вероятность излишнего расслабления, поскольку водитель не сможет принять удобную позу для сна и будет оставаться в бодрствующем состоянии.
  • Пить бодрящие напитки: если в салоне автомобиля есть термос с чаем или кофе, это будет отлично. Тонизирующий напиток восстановит бодрость. Кроме того, полезно употреблять холодную воду, так как изменение температуры также помогает бороться со сонливостью.
  • Съесть несколько кусочков лимона: съедание кислых цитрусовых помогает быстро преодолеть сонливость. Лимон помогает повысить концентрацию и внимание на дороге, так как его соединения оказывают воздействие на соответствующие участки мозга. Необходимо отметить, что помимо вкуса лимона, его аромат также способствует бодрствованию.
  • Включить музыку: прослушивание любимых песен не только поднимает настроение, но и делает водителя более активным. Однако, лучше избегать расслабляющей классической музыки в пользу бодрых танцевальных композиций или рок-музыки. Если водитель чувствует, что начинает засыпать, ему следует попробовать петь вместе с музыкой.
  • Разговор с пассажиром: обычно общение с пассажирами отвлекает водителя. Если автомобиль движется по пустынной трассе или водитель сталкивается с монотонностью, разговор с пассажиром может помочь поддержать бодрствование. Важно избегать споров, так как они могут быть так же раздражающими, как и молчание.
  • Открыть окна: изменение температуры в салоне автомобиля может помочь остаться бодрым. Лучше открыть окно, чем использовать какие-либо приборы. Прохладный воздух помогает предотвратить сонливость.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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