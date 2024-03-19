Одна простая хитрость, чтобы стекла вашего автомобиля поднимались быстрее

Что делать, если автомобильные стекла медленно поднимаются и опускаются

0:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Медленное поднятие стекол в автомобиле может быть довольно неприятной проблемой, но не стоит впадать в отчаяние. Иногда можно справиться с этой сложностью самостоятельно, без обращения к специалистам по ремонту.

Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Первое, на что следует обратить внимание, это процесс подъема стекол. Если стекло поднимается неплотно или кажется "перекошенным", это сигнал о возможных проблемах с креплениями. Чаще всего причина заключается в ослаблении креплений. Для устранения этой проблемы потребуется снять дверную обшивку, затянуть болты и устранить люфт вала моторчика.

Второй вариант, который следует учесть, — возможность того, что причиной медленного подъема стекол является износ или уплотнение салазок и резинок. В этом случае рекомендуется тщательно очистить эти детали. Если это не помогает, возможно, потребуется полная замена данных компонентов.