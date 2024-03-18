Секрет, который скрывался прямо перед вашими глазами: ночной режим вашего зеркала заднего вида

Как перевести зеркало заднего вида в ночной режим: многие водители не знают об этом простом лайфхаке

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Многие водители считают возможность переключения салонного зеркала заднего вида в ночной режим очевидной вещью. Однако, удивительно, что есть немало автомобилистов, для которых этот простой трюк станет открытием. Это относится как к новичкам, так и к опытным водителям.

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Но как именно можно перевести зеркало заднего вида в ночной режим и какой результат это принесет?

Чтобы активировать ночной режим в темное время суток, водитель просто должен переместить маленький рычаг, находящийся в середине нижней части зеркала. При этом зеркало поднимется вверх. Для возвращения в обычное положение рычаг следует поднять.

Это действие имеет смысл, поскольку изменение угла отражения зеркала позволяет избежать проблемы, часто встречающейся в ночное время — ослепления водителя светом фар автомобиля, следующего сзади. Переключив зеркало в ночной режим, свет перестает мешать и не бьет в глаза, обеспечивая тем самым безопасность как для водителя, так и для пассажиров.