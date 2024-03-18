Заблокировали себя? Не паникуйте!: как открыть свой автомобиль без батарейки в чип-ключе

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Как открыть машину, если села батарейка в ключе-брелоке: хитрость бывалых водителей

1:11
Авто

Чип-ключ для вашего автомобиля работает от батарейки. Разумеется, со временем батарея разрядится.

Как открыть машину, если села батарейка в ключе-брелоке: хитрость бывалых водителей
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В такие моменты владельцы ключей с электронной системой начинают жалеть о том, что у других автомобилей есть "классический" способ открытия замка.

Однако нет смысла завидовать, потому что этот способ доступа к автомобилю можно воспроизвести даже без внешней личинки замка.

Дело в том, что на двери водителя многих современных автомобилей также есть замочная скважина, но она скрыта. Обычно замочная скважина находится под заглушкой, которая установлена справа от ручки. Чтобы снять эту заглушку, обычно нужно вставить жало (чаще всего снизу) в щель и аккуратно поднять его.

После снятия заглушки водитель увидит личинку замка, в которую нужно вставить жало ключа.

Не все ключи-брелоки имеют внешнее жало, но это не значит, что оно отсутствует. Обычно его можно извлечь, нажав на фиксатор или разделив брелок пополам.

Прежде чем прибегать к этому хаку, водитель должен узнать, как извлечь жало. Этот процесс зависит от марки и модели автомобиля. Без предварительной информации можно случайно повредить ключ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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