Не попадайтесь на удочку: 6 моделей авто, которые могут стать кошмаром для вас

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Автоподборщик назвал семь машин, которые страшно покупать

1:34
Авто

На вторичном рынке автомобилей вы обнаружите широкий выбор моделей, а привлекательные цены могут показаться привлекательными. Но за дешевыми автомобилями часто стоят серьезные проблемы. В интервью для портала njcar. ru профессиональный эксперт по подбору автомобилей назвал семь моделей, которые лучше избегать.

Автоподборщик назвал семь машин, которые страшно покупать
Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.
  • Первая в списке — Chery Amulet. За этот китайский седан можно заплатить всего 100 000 рублей, но состояние кузова и основных деталей таких машин часто оставляет желать лучшего.
  • Daewoo Nexia известна как вечная проблема на рынке подержанных автомобилей. Ее цена может варьироваться от 80 до 150 тысяч рублей, но коррозия часто делает ее покупку невыгодной.
  • Стильное спортивное купе Mazda RX-8 привлекает внимание, но стоит держаться от него подальше из-за ограниченного ресурса роторного двигателя, который может исчерпаться после 100 000 километров.
  • Mercedes-Benz G-Class, или "Гелендваген", символ стиля и статуса, но за старые модели могут просить относительно небольшие деньги — около 1 500 000 рублей. Однако такие автомобили часто требуют больших затрат на ремонт.
  • Также в списке фигурируют Lifan X60 моделей 2013-2016 годов и Opel Astra выпущенные в период с 2008 по 2012 годы. Коррозия активно повреждает эти модели всего через 2-3 года после начала эксплуатации.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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