Не попадайтесь на удочку: 6 моделей авто, которые могут стать кошмаром для вас

На вторичном рынке автомобилей вы обнаружите широкий выбор моделей, а привлекательные цены могут показаться привлекательными. Но за дешевыми автомобилями часто стоят серьезные проблемы. В интервью для портала njcar. ru профессиональный эксперт по подбору автомобилей назвал семь моделей, которые лучше избегать.
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Первая в списке — Chery Amulet. За этот китайский седан можно заплатить всего 100 000 рублей, но состояние кузова и основных деталей таких машин часто оставляет желать лучшего.
Daewoo Nexia известна как вечная проблема на рынке подержанных автомобилей. Ее цена может варьироваться от 80 до 150 тысяч рублей, но коррозия часто делает ее покупку невыгодной.
Стильное спортивное купе Mazda RX-8 привлекает внимание, но стоит держаться от него подальше из-за ограниченного ресурса роторного двигателя, который может исчерпаться после 100 000 километров.
Mercedes-Benz G-Class, или "Гелендваген", символ стиля и статуса, но за старые модели могут просить относительно небольшие деньги — около 1 500 000 рублей. Однако такие автомобили часто требуют больших затрат на ремонт.
Также в списке фигурируют Lifan X60 моделей 2013-2016 годов и Opel Astra выпущенные в период с 2008 по 2012 годы. Коррозия активно повреждает эти модели всего через 2-3 года после начала эксплуатации.
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