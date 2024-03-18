Водители, узнайте секрет: как обойти штраф за выезд на перекресток на красный свет

В ГИБДД рассказали, как избежать штрафа за выезд на перекресток на красный свет

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Практически каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда он оказывался на перекрестке с регулировкой светофором и попадал в затор в его середине из-за пробок или недостаточного времени для поворота. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru информацией о том, как поступить водителю, если на момент выезда на перекресток загорается красный сигнал светофора.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Согласно Правилам дорожного движения (пункт 6.13), при красном свете светофора водители должны остановиться перед стоп-линией. Однако в крупных городах даже на зеленый свет водителям не рекомендуется спешить на перекресток, если движение затруднено. В противном случае автомобилист может оказаться в неподходящем месте и стать препятствием для других участников движения.

Чтобы помочь водителям рассчитать, можно ли безопасно выехать, на светофорах крупных городов устанавливают секундомеры. Если водитель всё же пересекает стоп-линию на зеленый свет и в процессе пересечения загорается красный, то согласно ПДД (пункт 13.7) он имеет право завершить маневр и продолжить движение в заданном направлении, независимо от сигнала светофора.

Важно учитывать, что водитель должен успеть выехать на перекресток, а не просто пересечь стоп-линию. Пункт 1.2 ПДД определяет границы перекрестка началом изгибов проезжей части, наиболее удаленных от его середины.

Это имеет важное значение по одной простой причине: если водитель уже пересек стоп-линию и застрял, не достигнув границы перекрестка, ему грозит штраф в размере 800 рублей за нарушение пункта 6.13 ПДД. Это часто происходит, когда, например, он проезжает стоп-линию на зеленый свет и попадает в пробку.

Эти неприятные моменты еще раз подчеркивают, что в плотном городском трафике не всегда стоит торопиться на перекресток по зеленому свету светофора.

Даже если инспектор ДПС не наблюдал, как автомобилист начал движение на зеленый свет и застрял на красном, он не имеет права выписывать штраф. Если в таком случае был составлен протокол о нарушении, водителю следует заявить, что он не согласен с нарушением.

В качестве доказательства могут служить видеозапись с видеорегистратора или с уличных камер, а также письменные показания двух свидетелей.