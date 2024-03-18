Подготовка авто к весне: что необходимо сделать, чтобы избежать аварий

Автомобильный эксперт и главный редактор веб-портала Quto Максим Ракитин поделился советами для водителей о том, как подготовить свои автомобили к весеннему периоду.
Он подчеркнул важность проведения тщательной мойки автомобиля после зимы, особенно если машина оставалась без ухода в холодное время года. Это необходимо для удаления налета с дорожного покрытия и осмотра лакокрасочного покрытия на наличие новых повреждений. Также Максим рекомендует осуществить полировку и, при необходимости, покраску автомобиля.
Важным шагом является также проведение технического обслуживания, включая проверку состояния тормозных колодок и масла.
Эксперт также обратил внимание на заботу о салоне автомобиля в зимний период, когда в него попадает снег, повышая влажность и риск развития плесени. Важно следить за сухостью и чистотой салона, а также вовремя заменять шины.
Помимо этого, необходимо осмотреть состояние масляного поддона и шлангов под капотом, если автомобиль стоял неиспользованным весь зимний сезон. Ракитин подчеркивает критическую важность данной проверки перед началом движения.
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