Подготовка авто к весне: что необходимо сделать, чтобы избежать аварий

Автоэксперт Ракитин посоветовал проверить состояние колодок после зимы

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильный эксперт и главный редактор веб-портала Quto Максим Ракитин поделился советами для водителей о том, как подготовить свои автомобили к весеннему периоду.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Он подчеркнул важность проведения тщательной мойки автомобиля после зимы, особенно если машина оставалась без ухода в холодное время года. Это необходимо для удаления налета с дорожного покрытия и осмотра лакокрасочного покрытия на наличие новых повреждений. Также Максим рекомендует осуществить полировку и, при необходимости, покраску автомобиля.

Важным шагом является также проведение технического обслуживания, включая проверку состояния тормозных колодок и масла.

Эксперт также обратил внимание на заботу о салоне автомобиля в зимний период, когда в него попадает снег, повышая влажность и риск развития плесени. Важно следить за сухостью и чистотой салона, а также вовремя заменять шины.

Помимо этого, необходимо осмотреть состояние масляного поддона и шлангов под капотом, если автомобиль стоял неиспользованным весь зимний сезон. Ракитин подчеркивает критическую важность данной проверки перед началом движения.