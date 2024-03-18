Тайные проблемы подержанных машин, которые могут обернуться кошмаром для вас

Перекупщик с многолетним опытом делится с порталом njcar. ru информацией о скрытых проблемах, с которыми могут столкнуться покупатели подержанных автомобилей.
Он предупреждает о возможных проблемах с люком в крыше, увеличенными лобовыми стеклами, премиум-сегментом и излишним количеством электронных систем.
Также он обращает внимание на проблемы с "роботами" DSG после большого пробега и фаркопами, которые могут вызвать сложности при регистрации и повышенный износ двигателя и коробки передач.
Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.