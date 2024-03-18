Тайные проблемы подержанных машин, которые могут обернуться кошмаром для вас

Что скрывают продавцы: 6 скрытых проблем подержанных автомобилей, о которых лучше знать

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Перекупщик с многолетним опытом делится с порталом njcar. ru информацией о скрытых проблемах, с которыми могут столкнуться покупатели подержанных автомобилей.

Фото: Wikipedia by Ivanshadrin is licensed under CC BY-SA 4.0

Он предупреждает о возможных проблемах с люком в крыше, увеличенными лобовыми стеклами, премиум-сегментом и излишним количеством электронных систем.

Также он обращает внимание на проблемы с "роботами" DSG после большого пробега и фаркопами, которые могут вызвать сложности при регистрации и повышенный износ двигателя и коробки передач.