Корейские автомобили Genesis обогнали Toyota в рейтинге надежности

Genesis возглавила список самых надежных автомобилей трехлетнего возраста в мире

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Аналитическое агентство J. D. Power опубликовало список самых надежных трехлетних автомобилей в мире за год.

Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным агентства, корейская премиальная марка Genesis стала лидером рейтинга, за ней следует японский Lexus и американская марка Buick. Toyota, которая ранее часто занимала первые позиции, заняла пятую строчку.

Наихудшие результаты по надежности показали внедорожники Land Rover и Jaguar, а также Volvo и Chrysler. В то же время Cadillac, Lincoln, Ford, Mazda и Volkswagen показали некоторое улучшение по сравнению с прошлым годом.