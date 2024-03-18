Корейские автомобили Genesis обогнали Toyota в рейтинге надежности

Аналитическое агентство J. D. Power опубликовало список самых надежных трехлетних автомобилей в мире за год.
По данным агентства, корейская премиальная марка Genesis стала лидером рейтинга, за ней следует японский Lexus и американская марка Buick. Toyota, которая ранее часто занимала первые позиции, заняла пятую строчку.
Наихудшие результаты по надежности показали внедорожники Land Rover и Jaguar, а также Volvo и Chrysler. В то же время Cadillac, Lincoln, Ford, Mazda и Volkswagen показали некоторое улучшение по сравнению с прошлым годом.
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