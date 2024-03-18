Секреты выбора подержанного авто: что не скажет продавец

Эксперты "Российской газеты" делятся советами о том, как выбрать подержанный автомобиль, обращая внимание на важные критерии помимо года выпуска и пробега.
Они рекомендуют не полагаться только на пробег, так как некоторые машины могут иметь скрученный пробег. Оптимальный пробег для трехлетнего автомобиля — 50-60 тысяч километров, а для пятилетнего — 100 тысяч километров.
Для определения пробега также полезно обратить внимание на состояние салона и кузова. Подробно описывается, какие признаки интенсивной эксплуатации следует искать при осмотре автомобиля. Важно также провести тщательный осмотр и диагностику с помощью специалиста и профессионального оборудования перед покупкой.
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