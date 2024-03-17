Смертельная авария с Ford: что произошло на дороге в Техасе?

Нацбезопасность в транспорте (NTSB) проводит расследование смертельной аварии в Сан-Антонио, Техас, в которой участвовал электромобиль Ford, возможно, использовавший частично автоматизированную систему управления.
По предварительным данным, автомобиль Ford Mustang Mach-E столкнулся сзади с Honda CR-V, которая стояла на полосе. Водитель Honda погиб.
Расследование направлено на выяснение того, как водители взаимодействуют с передовыми системами помощи при управлении. Ford сообщил, что исследует произошедшее, и выразил соболезнования пострадавшим.
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