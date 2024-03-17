Продажи Tesla стоят на месте. Что дальше?

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Рост продаж Tesla снижается: что это значит для компании и инвесторов

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Авто

Прогнозы по росту продаж Tesla становятся все менее оптимистичными, вызывая тревогу на улицах Уолл-стрит. Колин Ланган из Wells Fargo предсказывает нулевой рост объемов продаж электромобилей Tesla в этом году, а к 2025 году ситуация может ухудшиться еще сильнее.

Рост продаж Tesla снижается: что это значит для компании и инвесторов
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Долгосрочное замедление темпов роста прибыли и выручки Tesla, а также неудачные показатели в Китае и Европе, привели к значительному снижению стоимости акций компании, уводя ее с ранее занимаемых позиций в списке крупнейших компаний.

Эксперты считают, что эти события могут свидетельствовать о потере доверия инвесторов к перспективам Tesla, особенно учитывая ее высокую оценку на фоне остальных автомобильных компаний.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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