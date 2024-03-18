Как выбрать подержанный автомобиль без проблем: лучшие варианты по версии экспертов

ТОП-3 надежных подержанных автомобилей: выбирайте с уверенностью

0:45 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе подержанного автомобиля важно ориентироваться на его надежность и беспроблемность. Эксперты ресурса "Автоновости дня" представили ТОП-3 иномарок с пробегом, которые заслуживают особого внимания. В этот список вошли Skoda Octavia, Nissan Almera Classic и Toyota Corolla.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under Общественное достояние

Skoda Octavia второго поколения отличается надежностью, просторным салоном и разнообразием двигателей. Nissan Almera Classic, хоть и не особо комфортабелен, но является неприхотливым и надежным выбором. Toyota Corolla десятого поколения известна "неубиваемой" подвеской и надежными агрегатами.

Все эти модели представлены на рынке в достаточном количестве, что позволяет найти качественный и ухоженный автомобиль без проблем.