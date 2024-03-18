Стало известно: какой автомобиль мечтают купить россияне?

Россияне выбрали: какие автомобили являются мечтой большинства

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Проведенный опрос портала "Авто.ру" среди жителей 8 крупнейших городов России позволил составить рейтинг самых желанных автомобилей. Более 20% респондентов мечтают о машине бренда Toyota, в основном, о Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.

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Mercedes-Benz и его легендарный "Гелендваген" G-Class заняли второе место, а Lexus стал третьим в списке предпочтений. В ТОП-10 также вошли BMW, Audi, Porsche, Lada, Land Rover, Rolls-Royce и Volkswagen.

Интересно, что некоторые респонденты предпочитают вертолеты, самолеты или даже космические корабли автомобилям. Люксовые автомобили, такие как Porsche, Rolls-Royce, Bugatti, Ferrari и Lamborghini, также пользуются популярностью, особенно среди каждого десятого опрошенного.