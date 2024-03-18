Стало известно: какой автомобиль мечтают купить россияне?

Проведенный опрос портала "Авто.ру" среди жителей 8 крупнейших городов России позволил составить рейтинг самых желанных автомобилей. Более 20% респондентов мечтают о машине бренда Toyota, в основном, о Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.
Mercedes-Benz и его легендарный "Гелендваген" G-Class заняли второе место, а Lexus стал третьим в списке предпочтений. В ТОП-10 также вошли BMW, Audi, Porsche, Lada, Land Rover, Rolls-Royce и Volkswagen.
Интересно, что некоторые респонденты предпочитают вертолеты, самолеты или даже космические корабли автомобилям. Люксовые автомобили, такие как Porsche, Rolls-Royce, Bugatti, Ferrari и Lamborghini, также пользуются популярностью, особенно среди каждого десятого опрошенного.
Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.