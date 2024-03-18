Почему некоторые подержанные автомобили стоят дороже? Эксперты разобрались в переоценке на вторичном рынке

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев представил рейтинг самых переоцененных автомобилей на российском вторичном рынке. В рамках исследования были выявлены примеры, когда подержанные автомобили стоят заметно дороже своих аналогов с аналогичным двигателем и оснащением.
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Nissan X-Trail vs Mitsubishi Outlander: например, Nissan X-Trail 2014-2015 года выпуска оценивается значительно выше, чем Mitsubishi Outlander того же периода, хотя у последнего часто отмечают надежный мотор и ходовую.
Volkswagen Golf vs Skoda Octavia vs Kia Ceed: Volkswagen Golf с турбодвигателем 1.4 TSI и роботизированной трансмиссией DSG оценивается выше, чем Skoda Octavia и Kia Ceed с аналогичными характеристиками.
Toyota Land Cruiser Prado vs Mitsubishi Pajero Sport: подобное "неравенство" также наблюдается в сегменте рамных внедорожников, где Toyota Land Cruiser Prado оценивается гораздо дороже Mitsubishi Pajero Sport.
BMW X5 vs Volkswagen Touareg: BMW X5 также оценивается выше, чем Volkswagen Touareg с схожим оснащением и уровнем комфорта.
Kia Rio vs Hyundai Solaris: даже между "близнецами" Kia Rio и Hyundai Solaris есть различия в цене на вторичном рынке.
Это исследование поможет потенциальным покупателям сэкономить, избегая переплаты за автомобили, которые переоценены на вторичном рынке.
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