Почему некоторые подержанные автомобили стоят дороже? Эксперты разобрались в переоценке на вторичном рынке

Рейтинг переоцененных автомобилей на российском вторичном рынке: экспертное исследование

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев представил рейтинг самых переоцененных автомобилей на российском вторичном рынке. В рамках исследования были выявлены примеры, когда подержанные автомобили стоят заметно дороже своих аналогов с аналогичным двигателем и оснащением.

Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0

Nissan X-Trail vs Mitsubishi Outlander: например, Nissan X-Trail 2014-2015 года выпуска оценивается значительно выше, чем Mitsubishi Outlander того же периода, хотя у последнего часто отмечают надежный мотор и ходовую.

Volkswagen Golf vs Skoda Octavia vs Kia Ceed: Volkswagen Golf с турбодвигателем 1.4 TSI и роботизированной трансмиссией DSG оценивается выше, чем Skoda Octavia и Kia Ceed с аналогичными характеристиками.

Toyota Land Cruiser Prado vs Mitsubishi Pajero Sport: подобное "неравенство" также наблюдается в сегменте рамных внедорожников, где Toyota Land Cruiser Prado оценивается гораздо дороже Mitsubishi Pajero Sport.

BMW X5 vs Volkswagen Touareg: BMW X5 также оценивается выше, чем Volkswagen Touareg с схожим оснащением и уровнем комфорта.

Kia Rio vs Hyundai Solaris: даже между "близнецами" Kia Rio и Hyundai Solaris есть различия в цене на вторичном рынке.

Это исследование поможет потенциальным покупателям сэкономить, избегая переплаты за автомобили, которые переоценены на вторичном рынке.