От Kia до Mitsubishi: узнайте, какие автомобили предпочитают российские мужчины. Самые востребованные модели на рынке!

Эксперты агрегатора Autospot. ru составили ТОП-10 автомобилей, которые пользуются наибольшей популярностью у мужчин в России. При оценке учитывались данные по объемам продаж и просмотров страниц с объявлениями о продаже автомобилей за последние полгода, с августа 2019 по февраль 2020 года. Важно отметить, что мужчины совершили более 9 тысяч сделок за этот период.
В ТОП-10 вошли автомобили различных брендов, включая "корейцев" Kia и Hyundai, чешскую Skoda, отечественную Lada, французскую Renault, немецкий BMW, японскую Mitsubishi, а также Volkswagen, Audi и Nissan. Интересно, что большинство покупателей сосредоточили свое внимание на выборе именно той машины, за которой они пришли на сайт, не обращая внимания на другие бренды.
Это явление отражает типичные черты мужского поведения, когда мужчины принимают быстрые решения и направляются к цели без отвлечения на другие варианты.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.