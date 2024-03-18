Владельцы, обратите внимание: 3 сигнала, которые могут означать поломку ремня ГРМ. Признаки, которые не стоит игнорировать

Главные симптомы износа ремня ГРМ: что нужно знать владельцам автомобилей

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Эксперты из ресурса "АвтоВзгляд" поделились главными симптомами износа ремня ГРМ, которые важно знать владельцам автомобилей.

Фото: Wikipedia by A7N8X is licensed under CC BY-SA 4.0

Визуальные дефекты: трещины, "лохматые" края и другие визуальные повреждения на ремне ГРМ могут свидетельствовать о его износе. Хотя ремень часто находится под защитным кожухом, если есть возможность осмотреть его, этим следует заняться.

Эксплуатационный срок: ремень ГРМ обычно рассчитан на 50-100 тыс. км пробега или примерно 5-6 лет. После этого срока начинается естественное разрушение резины, из которой изготовлен ремень.

Посторонние шумы: циклические "шаркающие" звуки в зоне пыльника, закрывающего ремень ГРМ, могут указывать на повреждение подшипников натяжных роликов или дефекты помпы. Если такие шумы появляются, необходимо обратиться на сервис для замены ремня.

Эти признаки необходимо внимательно следить и незамедлительно обращаться на сервис при их обнаружении, чтобы предотвратить серьёзные проблемы с двигателем.