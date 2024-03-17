Как избежать аварии из-за дросселя: простые шаги для сохранения вашего автомобиля

Автоэксперт Родионов провел анализ и назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя

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Существует несколько простых, но важных процедур, выполнение которых регулярно помогает продлить срок службы двигателя вашего автомобиля. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Никита Родионов, поделился с "Газетой.Ru" некоторыми из них.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Неправильно многие ухаживают за дросселем. Его загрязнение может привести к нестабильной работе автомобиля, затрудненному запуску в холодную погоду, глохновению или даже полной неработоспособности. Это также сокращает срок службы двигателя.

Важно также своевременно менять свечи зажигания. При использовании изношенных свечей топливо может не сгорать полностью, что приводит к потере мощности, увеличению расхода топлива и проблемам с запуском двигателя.

Полезной процедурой для двигателя является промывка форсунок без их снятия. Это следует делать каждые 40 тысяч километров, чтобы избежать ухудшения качества топливовоздушной смеси из-за забившихся форсунок, что может привести к нестабильной работе двигателя.

В редких случаях это может привести к переливу топлива, что негативно сказывается как на двигателе, так и на кошельке владельца.

Не стоит забывать и о замене воздушного фильтра вовремя. Игнорирование этой процедуры может привести к увеличению расхода топлива, потере мощности и даже поломке двигателя в целом в будущем.