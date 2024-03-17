Как избежать аварии из-за дросселя: простые шаги для сохранения вашего автомобиля

Существует несколько простых, но важных процедур, выполнение которых регулярно помогает продлить срок службы двигателя вашего автомобиля. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Никита Родионов, поделился с "Газетой.Ru" некоторыми из них.
Неправильно многие ухаживают за дросселем. Его загрязнение может привести к нестабильной работе автомобиля, затрудненному запуску в холодную погоду, глохновению или даже полной неработоспособности. Это также сокращает срок службы двигателя.
Важно также своевременно менять свечи зажигания. При использовании изношенных свечей топливо может не сгорать полностью, что приводит к потере мощности, увеличению расхода топлива и проблемам с запуском двигателя.
Полезной процедурой для двигателя является промывка форсунок без их снятия. Это следует делать каждые 40 тысяч километров, чтобы избежать ухудшения качества топливовоздушной смеси из-за забившихся форсунок, что может привести к нестабильной работе двигателя.
В редких случаях это может привести к переливу топлива, что негативно сказывается как на двигателе, так и на кошельке владельца.
Не стоит забывать и о замене воздушного фильтра вовремя. Игнорирование этой процедуры может привести к увеличению расхода топлива, потере мощности и даже поломке двигателя в целом в будущем.
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