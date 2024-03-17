Не игнорируйте это!: подозрительные звуки в машине могут означать серьезные проблемы!

Автовладельцам назвали указывающие на поломку ходовой признаки

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Необычные звуки и вибрации во время движения автомобиля могут указывать на проблемы с его ходовой частью. В случае возникновения подобных признаков владельцу автомобиля следует обратиться на диагностику, поделился своим мнением технический эксперт из международной сети автосервисов Fit Service, Сергей Пономарев.

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Вибрации во время движения могут свидетельствовать о неисправности дисков или ослаблении крепежных болтов. Также это может быть признаком износа подшипников ступицы или дисбаланса колес.

В случае подобных подозрений требуется немедленная диагностика, отмечает специалист.

Если автомобиль во время движения начинает смещаться в сторону, рекомендуется проверить состояние ходовой части. Это может указывать на проблемы с развалом/схождением, неравномерным давлением в шинах или деформацией кузова. Также возможно повреждение деталей подвески.

Эксперт советует обратить внимание на износ шин: если протектор износился неравномерно, необходимо немедленно обратиться в автосервис для проверки.