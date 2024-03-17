Не игнорируйте это!: подозрительные звуки в машине могут означать серьезные проблемы!

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Автовладельцам назвали указывающие на поломку ходовой признаки

1:04
Авто

Необычные звуки и вибрации во время движения автомобиля могут указывать на проблемы с его ходовой частью. В случае возникновения подобных признаков владельцу автомобиля следует обратиться на диагностику, поделился своим мнением технический эксперт из международной сети автосервисов Fit Service, Сергей Пономарев.

Автовладельцам назвали указывающие на поломку ходовой признаки
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Вибрации во время движения могут свидетельствовать о неисправности дисков или ослаблении крепежных болтов. Также это может быть признаком износа подшипников ступицы или дисбаланса колес.

В случае подобных подозрений требуется немедленная диагностика, отмечает специалист.

Если автомобиль во время движения начинает смещаться в сторону, рекомендуется проверить состояние ходовой части. Это может указывать на проблемы с развалом/схождением, неравномерным давлением в шинах или деформацией кузова. Также возможно повреждение деталей подвески.

Эксперт советует обратить внимание на износ шин: если протектор износился неравномерно, необходимо немедленно обратиться в автосервис для проверки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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