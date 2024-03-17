Не игнорируйте это!: подозрительные звуки в машине могут означать серьезные проблемы!

Необычные звуки и вибрации во время движения автомобиля могут указывать на проблемы с его ходовой частью. В случае возникновения подобных признаков владельцу автомобиля следует обратиться на диагностику, поделился своим мнением технический эксперт из международной сети автосервисов Fit Service, Сергей Пономарев.
Вибрации во время движения могут свидетельствовать о неисправности дисков или ослаблении крепежных болтов. Также это может быть признаком износа подшипников ступицы или дисбаланса колес.
В случае подобных подозрений требуется немедленная диагностика, отмечает специалист.
Если автомобиль во время движения начинает смещаться в сторону, рекомендуется проверить состояние ходовой части. Это может указывать на проблемы с развалом/схождением, неравномерным давлением в шинах или деформацией кузова. Также возможно повреждение деталей подвески.
Эксперт советует обратить внимание на износ шин: если протектор износился неравномерно, необходимо немедленно обратиться в автосервис для проверки.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.