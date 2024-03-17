Автоэксперт рассказал, как привести машину в порядок после зимы

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Многое зависит от климата. В южных регионах сильные гололед и снегопады уже маловероятны. Однако в средних широтах погода может подкинуть сюрпризов. Поэтому рекомендуется отложить переобувку хотя бы до конца марта — в таком случае ваши шины (особенно фрикционные) останутся в хорошем состоянии, и вы будете более уверены на скользких дорогах, оставаясь на зимней резине.

Не меняйте шины без необходимости

Не тратьте энергию и деньги напрасно. Например, замена аккумуляторной батареи должна основываться не на времени года, а на ее реальном состоянии.

Для этого нужно проверить напряжение разомкнутой цепи (НРЦ), что делается при холодном двигателе, без снятия клеммы. Нормальное значение НРЦ для любого типа аккумулятора составляет 12,4-12,5 В. Если значение ниже, аккумулятор следует зарядить в теплом помещении. После зарядки и выдержки (отключения от зарядного устройства в течение 10-15 часов) НРЦ должно быть в диапазоне 12,5-12,7 В.

С моторным маслом ситуация аналогична. Если зимой в холодных регионах имел смысл использовать масла с низкой вязкостью, то весенне-летний период позволяет использовать более широкий выбор. Однако они должны соответствовать рекомендациям производителя автомобиля.

Генеральная уборка

Замените стеклоочистители. Независимо от стоимости, они не служат долго, особенно в зимний период.

Также стоит пересмотреть состав стеклоомывающей жидкости — разбавьте ее водой (но не слишком сильно, чтобы избежать замерзания) или добавьте менее морозостойкую жидкость.

Обязательно очистите пространство под ветровым стеклом. Дренажные каналы часто забиваются, что приводит к скоплению грязи. Это может вызвать неприятный запах в салоне и способствовать коррозии деталей кузова.

Проведите ревизию багажника. Уберите все зимние предметы и вычистите грязь, а также подготовьте то, что понадобится в теплое время.

Кузов следует помыть от грязи и реагентов, а салон — пропылесосить. Также осмотрите кузов на предмет сколов, царапин и других повреждений, которые нужно исправить, чтобы избежать коррозии.