5 трудностей, которые приходится преодолевать китайским автомобилям в российские холода, и на что жалуются их владельцы

Аналитики выяснили, что чаще всего ломалось в китайских машинах россиян зимой

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

В холодный сезон владельцы автомобилей из Китая в России часто сталкиваются с проблемами, связанными с разрядом аккумулятора и затруднениями при запуске двигателя при низких температурах, как сообщается по результатам исследования, проведенного порталом "Авто.ру".

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Также было обнаружено, что имеются жалобы на выход из строя стеклоочистителей и дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Согласно исследованию, владельцы китайских автомобилей чаще всего сталкиваются с разрядом аккумулятора (36%) и трудностями при запуске двигателя из-за низких температур (33%) в этом зимнем сезоне.

Еще четверть (24%) отметили поломки механизма очистки стекол, такие как щетки, трапеции, и омыватель.

Среди опрошенных 16% высказали жалобы на качество сборки и дефекты кузовного покрытия. Немного меньше — 14% указали на проблемы с тормозной системой и работой коробки передач.

Дилеры, опрошенные специалистами портала "Авто.ру", сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются 43% клиентов, включая проблемы с сенсорными дисплеями, отказы системы ABS и проблемы с бортовыми компьютерами.