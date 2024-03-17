Осторожно! Ваш автомобиль на грани: автоэксперт предупреждает о невидимой угрозе

Руководитель автосервиса Fit Service в Перми Егор Дербин советует провести послезимнюю комплексную диагностику подвески и двигателя вашего автомобиля.
Он отмечает, что условия эксплуатации автомобилей в зимний период близки к экстремальным, поэтому рекомендует проверить и выявить любые неисправности. Регулярное обслуживание и своевременное устранение небольших проблем могут предотвратить внезапные и серьезные поломки.
Специалист также подчеркивает необходимость замены воздушных фильтров двигателя весной. Они могут быть загрязнены частицами антигололёдных реагентов, что отрицательно сказывается на расходе топлива.
Помимо этого, рекомендуется заменить технические жидкости, проверить систему кондиционирования и внимательно осмотреть ветровое стекло на предмет мелких повреждений, таких как сколы и царапины.
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