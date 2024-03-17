Не дай себя обмануть: пять тюнинговых трюков, за которые грозят лишение прав и штраф

В ГИБДД начали штрафовать за новый способ установки номерных знаков

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автолюбители часто вносят изменения в свои машины, чтобы улучшить их характеристики или внешний вид. Некоторые виды тюнинга не противоречат действующим правилам дорожного движения, однако определенные модификации могут прямо нарушать Правила дорожного движения (ПДД), чего зачастую не осознают сами водители.

Фото: Макар Горшенин / Pravda.ru

Например, некоторые водители могут прикреплять номерные знаки, используя специальные светоотражающие болты, что противоречит правилам, установленным Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). За такие нарушения предусмотрены штрафы.

Также санкции применяются к тем, кто скрывает часть номерного знака, часто это происходит после припарковывания автомобиля на платной парковке. Если водитель забывает снять прикрытие с номера, инспектор Госавтоинспекции (ГИБДД) вправе наложить штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить водительских прав на срок до трех месяцев.

Важно также, чтобы государственные регистрационные знаки были закреплены в соответствующем месте. Однако некоторые водители, стремясь улучшить внешний вид автомобиля, закрепляют их на других частях кузова.

За подобные нарушения также предусмотрены штрафы в размере 5 тысяч рублей.