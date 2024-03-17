Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян сыграли семейную пару в комедии "Неприличные гости"
Лепс не стал скрывать радости после возвращения певицы Лолиты на сцену
10 масок для волос с гидролизованным кератином
Шоколадно-трюфельный торт без яиц: пошаговый рецепт
Экс-участница Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала из России в Армению
Выйдя на пенсию, большая часть россиян хочет начать путешествовать
Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон на фоне слухов об исчезновении
Тяжелобольная певица Селин Дион поделилась снимком с сыновьями
Zab: в Чите у мусорок было обнаружено редкое собрание сочинений Лермонтова
Не дай себя обмануть: пять тюнинговых трюков, за которые грозят лишение прав и штраф

В ГИБДД начали штрафовать за новый способ установки номерных знаков

1:16
Авто

Многие автолюбители часто вносят изменения в свои машины, чтобы улучшить их характеристики или внешний вид. Некоторые виды тюнинга не противоречат действующим правилам дорожного движения, однако определенные модификации могут прямо нарушать Правила дорожного движения (ПДД), чего зачастую не осознают сами водители.

В ГИБДД начали штрафовать за новый способ установки номерных знаков
Фото: Макар Горшенин / Pravda.ru

Например, некоторые водители могут прикреплять номерные знаки, используя специальные светоотражающие болты, что противоречит правилам, установленным Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). За такие нарушения предусмотрены штрафы.

Также санкции применяются к тем, кто скрывает часть номерного знака, часто это происходит после припарковывания автомобиля на платной парковке. Если водитель забывает снять прикрытие с номера, инспектор Госавтоинспекции (ГИБДД) вправе наложить штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить водительских прав на срок до трех месяцев.

Важно также, чтобы государственные регистрационные знаки были закреплены в соответствующем месте. Однако некоторые водители, стремясь улучшить внешний вид автомобиля, закрепляют их на других частях кузова.

За подобные нарушения также предусмотрены штрафы в размере 5 тысяч рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Раскрыта стоимость частного выступления артистки.

Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
Последние материалы
Тяжелобольная певица Селин Дион поделилась снимком с сыновьями
Zab: в Чите у мусорок было обнаружено редкое собрание сочинений Лермонтова
Сорт баклажанов "Каратая"
Визажист Гоар Аветисян поделилась честным видео с растяжками, шрамами и седыми волосами
Эксперты назвали типы людей, которых любят облаивать собаки
Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике без макияжа и укладки
Что делать, если днём не хватает времени на полноценную тренировку или зарядку
Российские туристы в Египте: что им не нравится и как избежать распространенных ошибок
Врачи рассказали, какие болезни передает кошка
Экс-разведчик Риттер: Вашингтон ищет варианты выхода из украинского конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников