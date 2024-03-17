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Шокирующее исследование: почему более 66% водителей боятся использовать автопилот

Эксперты рассказали, почему большинство автолюбителей боятся автопилота в автомобиле

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Авто

Исследование, проведенное Американской автомобильной ассоциацией, показало, что более половины автомобилистов испытывают недоверие к электронным системам в автомобилях. Результаты указывают на то, что около 66% водителей испытывают опасения по поводу использования автопилота.

Эксперты рассказали, почему большинство автолюбителей боятся автопилота в автомобиле
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Основные беспокойства связаны с возможными сбоями в системе, что может привести к нереагированию автомобиля на сложные ситуации на дороге. Также отмечается опасность кибератак, которые могут представлять угрозу для безопасности пользователей.

Среди опрошенных также преобладает мнение, что автопилот может ограничить способность водителя принимать собственные решения на дороге и лишить их ощущения свободы за рулем.

Тем не менее, респонденты высказываются и об оценивают плюсы таких систем. Особенно ценится возможность автоматического вмешательства системы торможения и удержания полосы движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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