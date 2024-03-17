Почему апрель — лучшее время для перехода на летние шины? Эксперт раскрывает секреты

Эксперт по автомобилям Пётр Баканов поделился советами о переходе с зимней резины на летнюю.
Согласно его словам, наилучшее время для этой процедуры, вероятно, наступает в апреле, примерно после десятых чисел. Однако он отмечает, что это весьма условно и зависит от конкретных климатических условий в регионе.
Баканов утверждает, что стоит менять шины только в том случае, если нет риска гололедицы и заморозков, которые могут возникнуть при стабильной температуре выше +4 °C.
Он также обратил внимание на изменчивость погоды: днем солнце может согревать, таять снег, превращая его в воду, а ночью температура может резко упасть до -10 °C или даже -15 °C, что, как отмечает специалист, характерно, например, для дальнего Подмосковья.
Это может привести к образованию гололедицы и повышению скольжения на дорогах.
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