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Зимний сезон стал для владельцев китайских авто настоящим открытием! Узнай почему

Авто.ру: 74% владельцев китайских машин остались довольны ими по итогам зимы

1:15
Авто

Большинство владельцев китайских автомобилей — 74% — выразили удовлетворение от использования своих машин в зимний период и оценили свой опыт как "хороший" или "отличный". Эти результаты основаны на опросах, проведенных специалистами сервиса Авто. ру среди клиентов дилерских центров и владельцев автомобилей.

Авто.ру: 74% владельцев китайских машин остались довольны ими по итогам зимы
Фото: Макар Горшенин / Pravda.ru

Из числа опрошенных, 39% выразили удовлетворенность от эксплуатации китайских автомобилей в этом зимнем сезоне и оценили свой опыт на 4 балла из 5. 32% участников опроса оценили использование таких автомобилей зимой на высший балл — 5 баллов, в то время как 23% оценили его на 3 балла.

Только 6% считают, что опыт использования в этом году был неудовлетворительным и оценили его на 1-2 балла.

Респонденты также отметили низкую стоимость ремонта китайских автомобилей. Например, 48% дилеров сообщили, что средний чек за ремонтные работы у владельцев китайских автомобилей составил менее 20 тысяч рублей. 35% респондентов оценили средний чек на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а 13% — от 50 до 80 тысяч рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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