Срочно!: ваш автомобиль находится под угрозой из-за этой ошибки при замене масла

Раскрыт оптимальный интервал замены масла в двигателе автомобиля

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В мире автомобилей, моторное масло выполняет роль не только охлаждения и смазки двигателя, но и защиты его от загрязнений и предварительного износа. Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал "Автоновостям дня" о оптимальном интервале замены масла в российских условиях.

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Он подчеркнул, что отсроченная замена масла приводит к окислению и потере свойств, а также разрушению присадок, что ускоряет износ деталей и образование нагара и шлама в двигателе.

По словам Пономарева, нагары, которые окисляются в масле, могут попадать в масляный фильтр, что также имеет свой предельный ресурс. Продолжительное использование старого масла ускоряет окислительные процессы, делая его не соответствующим первоначальным требованиям.

Эксперт отметил, что даже после полной замены масла в моторе остаются отложения "мусора", который при непунктуальной замене масла накапливается и циркулирует в двигателе, обходя масляный фильтр. Это приводит к ускоренному износу деталей и потребности в дорогостоящем ремонте.

Хотя производители рекомендуют замену масла каждые 10-15 тысяч километров пробега, Пономарев советует делать это чаще — примерно каждые 7 тысяч километров из-за суровых климатических условий.

Среди факторов, сокращающих срок службы моторного масла, он упомянул регулярные прогревы зимой, частые пробки, активный стиль вождения и короткие городские поездки, которые не дадут маслу прогреться.

Пономарев советует ориентироваться на пробег или сезонность, а не на ежегодную смену масла, предпочитая заменять масло, когда это действительно нужно.

Он также рекомендует промывку мотора перед заменой масла специальной жидкостью с моющими присадками и замену воздушного фильтра, чтобы избежать попадания пыли в двигатель.

Важно выбирать масло, соответствующее требованиям автопроизводителя и условиям эксплуатации автомобиля, и обязательно заменять масляный фильтр вместе с маслом, подчеркивает эксперт.