Спасите свой кошелек: как правильно выбрать летние шины и избежать убытков

Водителям рассказали, на что следует обратить внимание при выборе летней резины

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Широко известно, что правильно подобранные сезонные шины способны обеспечить безопасность автолюбителей и избавить их от непредвиденных расходов на ремонт. Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский в интервью для портала "Лента.ру" поделился своими рекомендациями относительно выбора летней резины.

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В первую очередь следует обращать внимание на размеры шин, предпочтение следует отдавать тем, которые рекомендованы производителем в руководстве по эксплуатации. Также стоит учитывать дизайн протектора шины, отмечает Иванский, подчеркивая, что для городских условий наиболее подходят симметричные ненаправленные протекторы.

"Важно также учитывать максимально допустимую скорость для данного типа шин. Это обозначается латинскими буквами, которые указываются непосредственно на шине, от M (130 км/ч) до Y (300 км/ч). Чтобы избежать дополнительных расходов на приобретение новой резины, важно учесть её износостойкость", — подчеркнул собеседник.

Согласно эксперту, максимальная износостойкость будет актуальна лишь в случае, если стиль вождения автовладельца можно отнести к агрессивному. Также важно обращать внимание на дату производства шин и условия их хранения. Если шины хранятся без должной защиты, они могут выйти из строя уже после одного сезона, пояснил Иванский.

Поэтому эксперт рекомендует покупать шины у официальных дилеров, поскольку они регулярно проверяют качество и условия хранения товара, что помогает минимизировать риски, заключил он.